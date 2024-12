Ginnastica ritmica, Alessia Maurelli si ritira: la capitana delle Farfalle lascia dopo il bronzo a Parigi

La ginnasta di Rivoli smette a 28 anni: alle ultime Olimpiadi ha guidato le compagne sul podio prima della proposta di matrimonio in mondovisione del fidanzato Massimo Bertelloni.

A gennaio 2023, fuori dai denti per l’indagine della Procura federale su Emanuela Maccarani, la sua allenatrice, e Olga Tishina, scrisse su Instagram in segno di solidarietà alle due coach: “L’era delle Farfalle, nata giornalisticamente ad agosto del 2004, muore dopo 18 anni a novembre”. E stavolta l’era delle Farfalle rischia di chiudersi sul serio. Alessia Maurelli, storica capitana della favolosa Nazionale italiana di ginnastica ritmica, ha infatti annunciato il ritiro dalle competizioni. Smette a 28 anni, dopo un bronzo olimpico a Parigi e una lista di successi, titoli e medaglie praticamente infinita.

Alessia Maurelli, una carriera di trionfi e medaglie

Il palmares della fuoriclasse originaria di Rivoli, in provincia di Torino, ma ferrarese d’adozione e residente in Veneto, in provincia di Rovigo, è infatti eccezionale. Le medaglie conquistate a livello internazionale sono ben 139, di cui 62 del metallo più prezioso, l’oro. Ai Mondiali vanta otto partecipazioni, con cinque titoli di specialità e un argento all-around. Agli Europei ha partecipato in sei edizioni, con quattro ori di specialità e altrettanti argenti nella prova generale individuale. Un curriculum eccezionale, dunque, che forse racconta solo parzialmente quanto Maurelli sia stata importante anche a livello di leadership e di carisma per le sue compagne.

Capitana delle Farfalle dal 2014, due bronzi olimpici

L’annuncio del ritiro Maurelli l’ha dato nel corso di un Gala organizzato a Ferrara, in cui ha preso la parola per comunicare a tutti i presenti la decisione di lasciare. Lo fa da vincente, dopo il terzo posto conquistato alle Olimpiadi di Parigi alla guida della Nazionale italiana. Bronzo che fa il paio con quello conquistato tre anni prima a Tokyo. Tre le Olimpiadi disputate da Maurelli, un record condiviso con Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi, con cui fa squadra sin da Rio de Janeiro. Proprio all’indomani dei Giochi sudamericani fu scelta come nuova capitana del gruppo azzurro, in cui era entrata nel 2014.

Nel futuro di Maurelli le nozze con Massimo Bertelloni

Di certo Maurelli non lascerà la ginnastica. Nel suo futuro prossimo, però, c’è l’organizzazione delle nozze con Massimo Bertelloni, l’attore e imprenditore toscano che ad agosto le ha chiesto di sposarlo in mondovisione, proprio dopo la finale di Parigi. Per la Federazione, già alle prese col “terremoto” provocato dalla riapertura dell’indagine su Maccarani e Tishina – sempre quella – imposta dal Coni dopo il ricorso delle atlete che hanno denunciato abusi, Anna Basta e Nina Corradini, si tratterà ora di far fronte a una nuova esigenza: individuare la nuova capitana e il nuovo quintetto che dovrà lavorare verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.