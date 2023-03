In Grecia hanno faticato nel concorso generale portando poi a casa due medaglie nei singoli attrezzi

20-03-2023 11:30

Non si vogliono più far chiamare Farfalle, ma per tutti ormai le azzurre della ritmica sono identificate così. Eppure dopo lo scandalo che ha travolto nei mesi scorsi la ginnastica ritmica niente è uguale. Non sono stati e non sono mesi semplici per le italiane che nel weekend sono tornate in gara in Grecia.

Il ritorno in pista delle Farfalle

Nel weekend sono tornate in pedana le Farfalle o meglio la squadra della Nazionale Italiana di Ritmica. Dopo lo scandalo esploso mesi fa, con le denunce di ex ginnaste di violenze di natura fisica e psicologica, Capitan Alessia Maurelli e compagne avevano chieste di non essere più chiamate Farfalle, visto che era venuto meno il principio di libertà. Da mesi la squadra di ritmica si allena comunque all’Accademia di Desio che però è stata commissariata. Non solo Emanuela Maccarani, la loro storica allenatrice è stata deferita e privata dell’incarico di D.T, a oggi è solo la loro tecnica. Una allenatrice che continua a seguirle e che le ragazze hanno sempre difeso.

Alla ricerca dell’equilibrio

Dopo la due giorni di gara Alessia Maurelli, capitana della azzurre ha condiviso un post su Instagram e a corredo ha scritto. “Nella terra madre dello sport, ripartiamo cercando il nostro equilibrio, sapendo che solo l’unione e la passione di un’intera Squadra può farti superare TUTTO“. Un messaggio forte e chiaro per la serie più forte di tutte le avversità. Le azzurre, del resto, devono concentrarsi sul loro percorso in vista dei Campionati Europei di Baku (15-21 maggio) e dei Mondiali di Valencia (21-27 agosto), qualificanti per l’Olimpiade di Parigi 2024.

La gara in Grecia

In Grecia le italiane sono scese in pedana per la prima tappa di World Cup. Amarezza con un quarto posto nel concorso generale, prova presente tra l’altro ai Giochi Olimpici e su cui quindi bisognerà lavorare. Ieri, però, hanno reagito mettendosi al collo la medaglia d’oro nell’esercizio misto con nastri e palle, montato sulle note di “Mercy in darkness”. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori (quest’ultime due alla loro prima medaglia di squadra) sono salite sul primo gradino del podio con 30.650 punti davanti a Israele e Grecia. Poi hanno vinto anche l’argento ai 5 cerchi con 32.650 punti. Segnali contrastanti ma nel complesso, vista la situazione, positivi.