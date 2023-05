Ginnastica ritmica: le Farfalle tornano in World Challenge Cup

Dopo la pausa per influenza, le azzurre in gara a Portimao aspettando gli Europei

03-05-2023 14:31

Farfalle in gara nella prima tappa della World Challenge Cup, in programma dal 5 al 7 maggio a Portimao (Portogallo). Una prova importante, dopo aver saltato a causa dell’influenza l’ultima prova di Coppa del Mondo, in vista degli Europei di Baku (Azerbaijan), in programma dal 17 al 21 maggio.

Le azzurre nelle prove di Coppa del Mondo di Atene e Sòfia, hanno brillato nelle finali di specialità ma non nel concorso generale individuale (univa prova olimpica).

In Portogallo saliranno in pedana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo. A loro si affiancano le individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Maffeis. Riposo per la campionessa del mondo all-around, Sofia Raffaeli.