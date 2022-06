Giochi del Mediterraneo, trionfo delle Azzurre della ginnastica artistica

26-06-2022 22:29

Le Fate Azzurre hanno vinto come pronostico la prova a squadre di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo in corso in Algeria. Il quartetto composto da Angela Andreoli, Asia D’Amato, Alice D’Amato e Martina Maggio è stato nettamente il migliore, totalizzando dopo le prove di trave, corpo libero, parallele, e volteggio il punteggio di 161.950.

L’Italia ha battuto Francia (156.600) e Spagna (148.450), ai piedi del podio a Turchia con 146.700. Il prossimo obiettivo delle nostre sono gli Europei ad agosto e i Mondiali in autunno.