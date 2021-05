Giochi di Tokyo: il 7 maggio iniziano le vaccinazioni per gli atleti

Come annunciato in queste settimane, inizierà, venerdì 7 maggio, la somministrazione del vaccino riservato agli atleti che partiranno per Tokyo per prendere parte ai Giochi di Tokyo posticipati di un anno a causa della pandemia.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, come concordato con il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affidato alla Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi), ovvero la Federazione che si occupa di tutelare la salute degli atleti, l’organizzazione della campagna vaccinale riservata agli sportivi.

I due hub vaccinali saranno l‘Istituto Spallanzani di Roma e il Palazzo delle Scintille di Milano.

OMNISPORT | 05-05-2021 16:44