Giochi di Tokyo, la FIBA ufficializza il calendario

La FIBA, ha ufficializzato, oggi il calendario e il programma del torneo di basket per i Giochi Olimpici di Tokyo.

La rassegna, salvo stravolgimenti legati alla pandemia è prevista dal 25 luglio al 7 agosto per gli uomini e dal 26 luglio all’8 agosto per le donne. Per quanto riguarda la rassegna maschile per il momento hanno ottenuto il pass otto su 12 delle squadre che ci saranno, ovvero USA, Spagna, Argentina, Francia, Australia, Iran, Nigeria e Giappone.

Nel preolimpico si definirà il calendario completo.

Il 25 l’Australia sfiderà la Nigeria mentre gli Stati Uniti se la vedranno con la Francia a sole 48 ore dall’eventuale gara 7 delle finali NBA.

OMNISPORT | 01-03-2021 18:05