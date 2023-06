Giochi Europei 2023: Italia terza nel tiro a segno

Nella pistola 10 metri maschile a squadra, gli azzurri hanno superato nella finale per la medaglia di bronzo la Georgia

24-06-2023 13:09

L’Italia continua a rimpinguare il suo medagliere nel tiro a segno ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Gli azzurri Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Massimo Spinella hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo nella finalina, per 17-7. la Georgia di Tsotne Machavariani, Kako Mosulishvili e Levan Kadagidze nella pistola 10 metri.

La Nazionale italiana è andata subito avanti 4-0, i georgiani hanno accorciato sul 2-4, ma c’è stato un altro parziale per gli azzurri sull’8-2. Ancora un tentativo di rientro da parte della Georgia, fino al 6-8, prima che i nostri ragazzi allungassero definitivamente: 12-6 e 17-7.

Nella finale per la medaglia d’oro, ha prevalso la Germania di Christian Juerg Reitz, Michael Schwald e Robin Maurice Walter, dopo un’accesa sfida con la Turchia di Bugra Selimzade, Ismail Keles e Yusuf Dikec, che si è arresa per 14-16. Grandissimo equilibrio, con continui botta e risposta fino al 14-14 prima dell’ultimo colpo. Qui i tedeschi tirano fuori la loro proverbiale freddezza e vanno a conquistare il titolo.

FINALE PER L’ORO

1 Germania 30.8 29.4 30.6 31.3 28.7 30.3 30.6 28.8 29.3 29.2 30.3 30.6 28.9 30.5 31.4, 16

2 Turchia 29.9 29.8 31.4 30.7 30.0 29.9 30.2 29.2 28.8 30.3 30.8 28.2 30.4 28.8 30.1, 14

FINALE PER IL BRONZO

3 Italia 29.4 29.5 29.0 32.4 28.3 29.0 29.2 31.2 29.0 30.6 29.4 29.4, 17

4 Georgia 27.1 28.2 29.9 29.4 27.8 30.1 29.6 28.5 28.4 30.6 28.7 28.9, 7