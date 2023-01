Gioello Hjulmand: il Lecce rifiuta offerta milionaria

18-01-2023 19:02

Il Lecce è stato una delle rivelazioni del girone d’andata della Serie A. Dopo un inizio sofferto, almeno sul piano dei risultati, la squadra di Baroni ha trovato fiducia inanellando una serie di risultati positivi che hanno permesso ai giallorossi di costruirsi un consistente margine di vantaggio sulla zona retrocessione. In possesso di una delle età medie più basse d’Europa e con un organico composto in buona parte da esordienti in Serie A, il Lecce non può però ancora dirsi in salvo. Per questo la società del presidente Sticchi Damiani ha deciso di resistere alle proposte in arrivo dall’Italia e dall’Europa per i propri talenti.

Uno di questi risponde al nome del capitano Morten Hjulmand, centrocampista centrale danese classe ’99, tra i migliori nel proprio ruolo nell’intero campionato. Su Hjulmand si erano posate le attenzioni del Southampton, in lotta per non retrocedere dalla Premier League e pronto a offrire circa 11 milioni per portare subito il giocatore al St.Mary’s Stadium. Dal Salento è però arrivato un secco no: il futuro di Hjulmand potrebbe essere lontano da Lecce, ma non nell’immediato.