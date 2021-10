Gioia Abraham: l'Inghilterra lo chiama dopo quasi un anno

Re di Roma, perlomeno quella giallorossa, e ora tenuto nuovamente in considerazione anche dall’Inghilterra. Il magic moment di Tammy Abraham, centrale nel progetto di José Mourinho, prosegue: l’ex attaccante del Chelsea è stato nuovamente convocato da Southgate dopo un’assenza di quasi un anno.

Abraham e Ben Chilwell, inizialmente assenti dalla lista stilata dal commissario tecnico dei Tre Leoni, sono stati inseriti in un secondo momento a causa del forfait di Reece James. Entrambi prenderanno parte alle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar: quella di sabato prossimo in casa di Andorra e poi quella successiva, in programma martedì 12 ottobre contro l’Ungheria a Wembley.

L’ultima apparizione di Abraham con la maglia dell’Inghilterra risaliva al 18 novembre di un anno fa: un quarto d’ora da subentrato al posto di Harry Kane in una sfida stravinta contro l’Islanda (4-0) per la Nations League.

Poi, il buio. Complice lo scarsissimo minutaggio a disposizione al Chelsea, Abraham non è stato più chiamato da Southgate. E naturalmente si è guardato da casa gli Europei che Kane e compagni sono arrivati a sfiorare. Mourinho e la Roma gli hanno consentito di tornare in auge.

OMNISPORT | 04-10-2021 19:10