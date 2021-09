Gioia Koopmeiners: "Atalanta? Città, squadra e allenatore che fanno per me"

L’acquisto di spessore del proprio calciomercato l’Atalanta lo ha realizzato sul finire della sessione, ma dopo una lunghissima trattativa.

Il riferimento è ovviamente a Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese acquistato a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar, di cui era capitano.

Il giocatore, nel giro della Nazionale, non vede l’ora di iniziare la nuova avventura professionale.

Intervistato dai canali social dell’Atalanta, Koopmeiners ha fatto trasparire tutto il proprio entusiasmo: “Mi piace come gioca la squadra. Penso sia il club giusto per me. Il modo in cui attacca, in cui gioca e credo che Gasperini sia l’allenatore giusto per me. Poi anche la città mi è subito piaciuta molto”.

Il tutto grazie a un Cicerone molto particolare: “De Roon mi ha parlato bene di tutto il contesto, ho già iniziato a prendere lezioni di italiano” ha svelato Koopmeiners.

Infine, il proprio identikit: “Sono un centrocampista a cui piace il calcio offensivo. Mi piace aiutare la squadra e anche difensivamente voglio lavorare sodo”.

