Giorgia Cardinaletti rompe il silenzio (con naturalezza) sulla storia con Cesare Cremonini senza che le fosse richiesto

Conferma inattesa della conduttrice e giornalista Rai di una relazione tenuta protetta e lontano dai riflettori: ammissione a circa un anno dai primi rumors

13-03-2024 16:41

Quando arriva quell’istante perfetto – sui tempi televisivi – perché si interrompa un vociare latente ma mai esaurito ecco che quasi la notizia passa inosservata. Eppure è da un anno che le indiscrezioni, gli incroci relativi a posizioni, barche, isole si sommano nell’intento di strappare quella conferma che arriva con una certa delicatezza.

Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1 e di innumerevoli programmi Rai, ha condiviso la sua relazione con il cantante e autore Cesare Cremonini dopo 12 mesi di concessioni parziali e innumerevoli e romantiche occasioni di riflessione. Su come due personaggi pubblici possano scegliere, possano gestire, possano sopraffare lo tsunami social che non sempre può essere controllato.

Giorgia Cardinaletti ammette la storia con Cesare Cremonini

Nel programma di Riccardo Rossi, I vinili di…, Cardinaletti si abbandona a un racconto di sé attraverso i dischi che hanno costruito e contribuito all’edificazione della sua identità.

Nel parlare di “A Night at the Opera” dei Queen, in particolare del brano “Love of my life”, la giornalista ha evocato il suo viaggio a Londra fatto per visitare la mostra degli oggetti dell’indimenticato Freddie Mercury da Sotheby’s prima dell’asta.

“Tu eri a Londra, perché?”, chiede Rossi e la giornalista fa la semplice ammissione: “Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini”. E il conduttore ironizza con disinvoltura: “Ma tuo padre questa cosa la sa?”. “La sa, la sa”, la replica da chi lascia intendere che la relazione sia nota, conosciuta.

La relazione nascosta per mesi

Eppure solo qualche mese fa, nel sole agostano delle isole Eolie, una delle presunte storie capaci di attrarre un pubblico trasversale pieno. A quegli indizi che, uno ad uno, sono andati a comporre questo incastro denso di suggestioni che mesi si poggiava più su silenzi che su smentite, dichiarazioni, affermazioni. Parliamo di loro, parliamo del cantante e della giornalista. Di Cesare Cremonini e di Giorgia Cardinaletti.

Da quando il settimanale Chi aveva anticipato, senza aggiungere dettagli spigolosi, l’interruzione della relazione tra Cesare Cremonini e la sua compagna Martina Maggiore, si erano susseguite le voci di un amore novo, diverso e che a scatenare quel nuovo appassionante legame fosse stata un’occasione lavorativa.

A breve distanza da quell’interruzione, da quella cesura narrata in modo esemplare dal magazine è spuntato il nome della giornalista del Tg1, al centro di una diatriba Rai di non poco conto, Giorgia Cardinaletti.

Ex conduttrice della Domenica Sportiva, presentatrice e giornalista di Rai Sport e oggi al Tg1 (voluta e sostenuta da Monica Maggioni e ad oggi confermata), la giornalista è un volto familiare, noto per via della conduzione dell’edizione serale del Tg1 che suscitò, all’epoca, non poche polemiche per gli avvicendamenti e le modalità che ne scaturirono.

Silenzio per non alimentare il gossip

La relazione, però, con il cantante bolognese non è mai stata confermata fino alla partecipazione al programma di Rossi, pur senza mai lontanamente optare per una smentita esplicita, palese. Fino a oggi, i due protagonisti hanno deciso tenere lontano quando è possibile tutto quel che gira attorno al loro privato che, poi, così riservato per forza di cose non riesce ad essere.

Lo scorso anno il cantautore bolognese è stato il protagonista di un tour trionfale, partito a giugno negli stadi, a cui sono seguiti il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e tredici show nei palazzetti del nostro Paese (è stata una tournée da oltre 450mila biglietti venduti in un anno). Ha in progetto un film su Lucio Dalla, che sarà anche il suo esordio dietro la macchina da presa e non da attore.