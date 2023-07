Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti e l'uso anomalo di social e foto per questa parentesi alle Isole Eolie

Sono insieme o non sono una coppia? Il cantante e la giornalista sono al centro delle indiscrezioni per una presunta relazione mai confermata e che questi scatti sembrano confermare

31-07-2023 15:47

Nel sole ormai agostano delle isole Eolie si riflette anche una delle presunte relazioni capaci di attrarre un pubblico trasversale pieno, inconsueto che più che interrogarsi sul fondamento di un simile intreccio si è appassionato forse più ai singoli elementi.

A quegli indizi che, uno ad uno, sono andati a comporre questo incastro denso di suggestioni che da alcuni mesi si poggia più su silenzi che su smentite, dichiarazioni, affermazioni. Parliamo di loro, parliamo del cantante e della giornalista. Di Cesare Cremonini e di Giorgia Cardinaletti.

L’anticipazione di Chi su Cremonini-Cardinaletti

Da quando il settimanale Chi aveva anticipato, senza aggiungere dettagli spigolosi, l’interruzione della relazione tra Cesare Cremonini e la sua compagna Martina Maggiore, si erano susseguite le voci di un amore novo, diverso e che a scatenare quel nuovo appassionante legame fosse stata un’occasione lavorativa.

A breve distanza da quell’interruzione, da quella cesura narrata in modo esemplare dal magazine è spuntato il nome della giornalista del Tg1, al centro di una diatriba Rai di non poco conto, Giorgia Cardinaletti.

Ex conduttrice della Domenica Sportiva, presentatrice e giornalista di Rai Sport e oggi al Tg1 (voluta e sostenuta da Monica Maggioni e ad oggi confermata), Giorgia Cardinaletti è un volto familiare, noto per via della conduzione dell’edizione serale del Tg1 che suscitò, all’epoca, non poche polemiche per gli avvicendamenti e le modalità che ne scaturirono.

Silenzio e discrezione, per non alimentare il gossip

Su questa presunta storia con il cantante bolognese non vi è mai stata, però, conferma ma neppure lontanamente l’ombra di una smentita esplicita, palese. Fino a oggi, i due protagonisti hanno deciso tenere lontano quando è possibile tutto quel che gira attorno al loro privato che, poi, così riservato per forza di cose non riesce ad essere.

A riaccendere l’attenzione sono stati alcuni scatti pubblicati da entrambi nelle splendide Isole Eolie, il medesimo luogo per entrambi. Troppo per non destare interrogativi dopo settimane al centro di interrogativi sulla natura del loro rapporto. E un avvistamento, mai confermato, a Bologna, fulcro della vita artistica e quotidiana dell’artista.

Gli scatti alle Eolie

La vera conferma ai rumors sarebbe arrivata nelle scorse ore quando, sia lui sia la giornalista, hanno pubblicato alcuni scatti, sui loro profili personali, di uno sfondo noto a chi ama le isole al largo della Sicilia e che, pur non ritraendoli insieme, ha destato un unico quesito: possibile siano lì entrambi immersi tra le bellezze di Filicudi, senza incontrarsi, senza esserci andati assieme?

Lo scorso anno il cantautore bolognese è stato il protagonista di un tour trionfale, partito a giugno negli stadi, a cui sono seguiti il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e tredici show nei palazzetti del nostro Paese (è stata una tournée da oltre 450mila biglietti venduti in un anno). Ha in progetto un film su Lucio Dalla, che sarà anche il suo esordio dietro la macchina da presa e non da attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

Pubblicando su Instagram le foto sulla barca a Filicudi il cantautore ha scritto:

«Vacanze vulcaniche, lezioni di fisarmonica. Isole di leggende antiche le Eolie, di fantasmi e streghe che attraversano la notte. Onde di maestrale, venti di zolfo. I fondali crollano negli abissi in un acquario incontaminato. La magia delle Eolie davvero non si può spiegare».

E ha svelato un obiettivo musicale che non conoscevamo:

«Il prossimo tour vorrei saper suonare la fisarmonica, uno strumento incredibile che sento mio. Si suona con il pensiero ed il respiro. Sensualità galante. È una fantasia che produce suoni antichi che più moderni non si potrebbe farli. È un sinth del 1400. È Leonardo Da Vinci che porta a spasso le pecore. È Italia».

Cardinaletti e l’indizio social

Giorgia Cardinaletti, sui social, ha pubblicato alcuni scatti da quella che sembra essere proprio la stessa barca vista nelle foto di Cremonini: possibile sia stata così indiretta ma anche decisa, dopo tanta discrezione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Cardinaletti (@giorgiacardinaletti)

Se è quasi certo che Cremonini sia stato alle Isole Eolie in compagnia della giornalista, non erano comunque soli del tutto. Con la presunta coppia ci sarebbe anche Ultimo, amico e collaboratore di Cremonini.

Sui social è stato un tripudio di stima, affetto e anche contaminazione musicale dall’uno all’altro, andata e ritorno. Alle Eolie accade anche questo: che quella figura alle spalle della giornalista si mostri e si definisca per chi è, anche se gli indizi suggeriscono la sua identità?

VIRGILIO SPORT