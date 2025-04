Giorgia Rossi, che gaffe post Roma-Juventus: Ranieri la deve correggere

La nota conduttrice sportiva, ex Mediaset ed ora a DAZN, sbaglia clamorosamente dopo Roma-Juventus per poi essere ripresa dal tecnico giallorosso

Una svista in diretta tv, post Roma-Juventus, ha fatto sobbalzare Claudio Ranieri. Momento esilarante su DAZN quando il tecnico giallorosso, ospite in collegamento, si ritrova a dover correggere con garbo una ‘gaffe’ della conduttrice Giorgia Rossi. Quest’ultima, parlando dell’arrivo del tecnico sulla panchina della Roma, fa un errore evidente ricordando male la situazione di classifica della squadra. Ranieri, senza perdere il sorriso, la interrompe gentilmente: “Non è così…”. Il racconto dell’accaduto, la replica dell’allenatore della Roma alla domanda choc della conduttrice televisiva.

La frase sbagliata da Giorgia Rossi: “A due punti dal terzo posto”

Il clou della gaffe arriva quando Giorgia Rossi afferma: “E pensare che quando arrivò era a due punti dal terzo posto…”. Una frase che fa subito sobbalzare chi conosce i fatti: in realtà, quando Ranieri ha preso in mano la squadra, la Roma era in piena zona retrocessione.

L’allenatore, senza perdere la calma, ha poi replicato con tono divertito: “Veramente era il contrario… semmai dal terzultimo”.

Ranieri, il futuro lontano dalla panchina

Dopo aver riportato ordine sulla cronaca, Ranieri conferma quanto già si sapeva: a fine stagione lascerà il ruolo di allenatore. Il legame con la Roma resta e resterà per sempre fortissimo: l’allenatore intende restare vicino alla società ma con un altro incarico, forse da direttore tecnico o consigliere del club.

Non sarà più in prima linea, come lui stesso spiega: “Big Ben ha detto stop”. Il richiamo al celebre orologio londinese che sancisce metaforicamente la fine della sua esperienza sul campo.

Buffon non ci sta: “È una scelta assurda”

Nel post Roma-Juventus, in studio su DAZN, anche Gigi Buffon esprime la propria disapprovazione per la scelta di Ranieri di fare un passo indietro, dopo una stagione in cui ha compiuto una vera e propria impresa. “Perché, mai fare un passo indietro alla luce dei risultati ottenuti?”.

L’addio al calcio: “Voglio vedere cosa c’è oltre”

Nonostante la risalita in classifica della Roma, Ranieri resta però irremovibile, e risponde con sincerità all’ex portiere azzurro: “Gigi, ti ringrazio… ma onestamente io avevo già smesso l’anno scorso”. Il tecnico giallorosso ha poi anche spiegato di aver ricevuto altre offerte, ma di aver posto un’unica condizione per tornare in panchina: accettare solo Roma o Cagliari.

Dopo una lunghissima carriera, Ranieri sente il bisogno di una pausa definitiva e lo ribadisce in diretta televisiva: “Dopo 35 anni di calcio uno vuole anche fermarsi. Prima di morire voglio vedere cosa c’è oltre il calcio.”