Roma: Ranieri show in diretta tv e lo studio scoppia a ridere, furia Giampaolo sull’arbitro

Mentre Ranieri scherza con lo studio di Sky sul tema del nuovo possibile tecnico giallorosso, Giampaolo si lamenta e reclama un fallo su Baschirotto

Dalla rabbia di Marco Giampaolo all’ironia di Claudio Ranieri. Anche dopo la vittoria fuori casa della Roma sul Lecce, l’attenzione resta alta sul futuro della panchina giallorossa. E mentre al Via del Mare si mastica amaro per una sconfitta contestata dal tecnico dei salentini, Ranieri ha invece regalato un momento di leggerezza e divertimento negli studi di Sky Sport: il tecnico della Roma, con il sorriso stampato in volto, ha scherzato sulle continue indiscrezioni riguardanti il prossimo allenatore. Non si è placata, invece, dall’altra parte la furia del tecnico Giampaolo.

L’ironia di Ranieri sul possibile successore

Quando Alessandro Bonan ha provato a chiedergli un’opinione sul profilo ideale del futuro allenatore della Roma, Ranieri ha risposto con la sua solita ironia: “Come me? Oddio, speriamo di no. Non ce ne sono! Scherzi a parte, di sicuro più giovane”. La battuta ha scatenato le risate in studio, rendendo ancora più leggera l’atmosfera post-partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bonan ha tentato di insistere chiedendogli un’indicazione più precisa, ma Ranieri ha scelto di non sbilanciarsi e ha tagliato corto con un sorriso: “Buonasera”.

A quel punto, l’inviato di Sky ha confermato che il tecnico doveva lasciare la diretta, ma prima di congedarsi, Ranieri ha lanciato l’ultima battuta, strappando un’ulteriore risata a tutti: “Ragazzi, che peccato che è finito il tempo, volevo dirti tutto sul nuovo allenatore ma…”.

Clicca qui per le ultime notizie sulla Roma

Giampaolo e la rabbia per il gol di Dovbyk

Se in casa Roma la serata è stata all’insegna del buon umore, in casa Lecce la delusione è stata palpabile. Marco Giampaolo, tecnico dei salentini, ha espresso tutto il proprio disappunto per il mancato fischio dell’arbitro Manganiello su un presunto fallo di Dovbyk ai danni di Baschirotto, azione che ha poi portato al gol decisivo della Roma.

Lecce-Roma, le proteste in diretta TV

Nel post-partita Lecce-Roma, ai microfoni di Sky Sport, Giampaolo non ha nascosto la propria amarezza: “Secondo me avevamo preso le misure alla Roma dopo quelle due occasioni. Poi, la partita è stata molto equilibrata, ho qualche dubbio sul gol”.

L’allenatore ha analizzato l’episodio incriminato, sottolineando: “Sul corpo a corpo tra Dovbyk e Baschirotto, che stava correndo in direzione della palla, il nostro giocatore è rimasto in mezzo ai due. Comunque è un’azione pericolosa, con due giocatori in profondità. L’arbitro ha deciso così, ma la partita è stata equilibrata, contro una Roma con il morale alto. Qualche dubbio lo nutro sul gol, non so se a parti invertite non l’avrebbero fischiato questo, ecco. Spallata sì, ma sto rincorrendo la palla verso la mia porta, si può anche fischiare. Mi pare una sconfitta immeritata seppur contro una grande Roma”.

Giampaolo rincara la dose a DAZN

Intervenuto anche ai microfoni di DAZN, il tecnico del Lecce ha ribadito la sua opinione sul presunto fallo ai danni di Baschirotto: “Veniamo penalizzati da un fallo su Baschirotto in occasione del gol della Roma. Noi abbiamo fatto una buona gara e abbiamo avuto le nostre occasioni, ma se riguardo il loro gol vedo una spallata netta su Baschirotto. Non so se a parti invertite non avrebbero fischiato questo fallo“.

Giampaolo ha poi difeso il suo difensore, sottolineando la sua fisicità: “Baschirotto è tutti i giorni in palestra, pesa 90 chili e non è uno che si butta per niente, anzi. Lui vive di questi contrasti. Ma quella spallata lì lo butta a terra”.

Clicca qui per le ultime news sul Lecce