Lecce-Roma, moviola: che pasticcio sul gol annullato a Mancini, con Manganiello pugliesi ko 8 volte su 9

La prova di Manganiello al via del Mare nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto piemontese ha ammonito 3 giocatori

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Roma-Lecce. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 12 gettoni in A, ma come se l’è cavata al Via del Mare?

I precedenti di Manganiello con Lecce e Roma

Con il fischietto piemontese per la Roma 12 precedenti, di cui 10 vittorie e 2 sconfitte. L’ultima arrivata contro il Bologna all’Olimpico in questa stagione che è costata la panchina di Ivan Juric. Di tutt’altro tenore, invece, il bilancio di Manganiello con il Lecce: 8 gare, 7 sconfitte e appena un pareggio, lontano più di 3 anni nell’1-1 con l’Alessandria in Serie B.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Moro con Cosso IV uomo, Di Paolo al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Karlsson (L), Baldanzi, Saelemaekers (R). Giallo anche al tecnico Ranieri. Rec. 1′ pt, 6′ st.

Lecce-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 54′ Karlsson ferma fallosamente Soulé, che stava scappando via sulla corsia destra, e si prende il primo giallo dell’incontro. Al 67′ annullato il vantaggio della Roma. Sulla spizzata di testa di Dovbyk, insacca Mancini ma è in posizione di fuorigioco. Lungo il check del Var, che impiega quasi tre minuti per controllare la posizione del difensore della Roma. Al 75′ Baldanzi, entrato pochi minuti prima, secondo l’arbitro commette fallo su Berisha e viene ammonito. Al 77′ Saelemaekers si lamenta dopo aver subito fallo e viene ammonito. Diffidato, salterà la sfida contro la Juventus del 6 aprile. Infine al 91′ ammonito anche Ranieri che aveva protestato nei confronti di Manganiello dopo un fallo di Koné. Dopo il recupero Lecce-Roma finisce 0-1.

La sentenza di Calvarese

Sul gol annullato a Mancini dice la sua l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul suo sito: “Il vantaggio giallorosso, segnato in spaccata da Gianluca Mancini, viene annullato in campo per segnalazione di un fuorigioco dello stesso difensore giallorosso. L’irregolarità della rete viene confermata dopo un lunghissimo silent check del VAR, della durata di più di due minuti.

Il motivo della durata del check è verosimilmente un malfunzionamento della tecnologia SAOT (fuorigioco semiautomatico): l’”indizio” in tal senso è che in televisione sia stata mostrata la grafica delle “linee” e appunto non quella del SAOT”.