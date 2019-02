Giovinco e gli altri: ecco i giocatori italiani più pagati

Ha fatto scalpore pochi giorni da il trasferimento di Sebastian Giovinco, già il giocatore più pagato della Major League nordamericana, dal Toronto all'Al-Hilal, il club più blasonato dell'Arabia Saudita. L'addio della Formica Atomica non è stato senza polemiche: l'Azzurro, che percepiva dai canadesi 6 milioni di euro, ha spiegato tutto in uno sfogo su Instagram.

"Volevo che finisse in modo diverso, speravo di rinnovare il contratto e di chiudere la mia carriera da giocatore in una città nella quale mi sentivo a casa. Questo mio desiderio si è sfortunatamente scontrato con un cambio di direzione dell’attuale gestione. Ho provato per due anni a rinnovare e recentemente, dopo il rifiuto di esercitare l’opzione del club per il 2020, mi è stato proposto un qualcosa che reputo inaccettabile. Potranno dire che sono andato via per un accordo più redditizio, ma non è così. La loro offerta e la mancanza di trasparenza sono state un chiaro messaggio. Sembra che la dirigenza preferisca concentrarsi su cose diverse dal puro desiderio di vincere. Sembra che non abbiano più uno scopo e per questo, con riluttanza, finisce qui la mia avventura al TFC. Concentrerà ora i miei sforzi su un’altra sfida, ma porto via bei ricordi. Toronto resterai nel mio cuore, grazie per tutto ciò che mi hai insegnato. Ti amo".

In Arabia Giovinco guadagnerà qualcosa come 10 milioni di euro a stagione: una cifra che blinda il suo secondo posto nella classifica dei calciatori italiani più pagati, dietro all'irraggiungibile Pellé (15 milioni). "Siamo molto contenti. Sebastian è raggiante per questa nuova avventura. Portare un campione come lui che ha fatto innamorare milioni di tifosi americani alzerà il livello del calcio arabo. Non ci sono più barriere e Giovinco ormai è il pioniere del nuovo calcio mondiale, senza frontiere", la gioia del suo agente Andrea D'Amico.

Questa la lista dei calciatori italiani più pagati:

Graziano Pellè – Shandong Luneng (15 milioni di euro)

Sebastian Giovinco – Al-Hilal (10 milioni)

Claudio Marchisio – Zenit San Pietroburgo (6,5 milioni)

Gianluigi Donnarumma – Milan (6 milioni)

Marco Verratti – PSG (6 milioni)

Leonardo Bonucci – Juventus (5,5 milioni)

Jorginho – Chelsea (5,5 milioni)

Eder – Jiangsu Suning (5,2 milioni)

Gianluigi Buffon – PSG (5 milioni)

Lorenzo Insigne – Napoli (4,6 milioni)

