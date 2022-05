Girmay dopo il ritiro dal Giro d'Italia: "Ho solo bisogno di riposo"

18-05-2022 11:43

Poche ore dopo la sofferta decisione di ritirarsi dal Giro d’Italia 2022 all’indomani della vittoria della tappa di Jesi per i postumi dell’incidente subito sul palco della premiazione, Biniam Girmay ha pubblicato un video sul profilo Twitter del proprio team, la Intermarché-Wanty-Gobert, per aggiornare sulle proprie condizioni.

Il ciclista africano, già secondo nella prima tappa con arrivo a Visegrad e tra i protagonisti del primo scorcio di stagione grazie al successo alla Gand-Wevelgem, si è dovuto sottoporre a nuovi accertamenti all’occhio colpito dal tappo della bottiglia di spumante e non ha potuto prendere il via della decima tappa a Santarcangelo di Romagna.

“Prima di tutto devo ringraziare il mio team che hanno lavorato per me ieri – le parole di Girmay – Dall’inizio all’arrivo mi hanno supportato, c’è stata un’atmosfera magnifica. Tutti erano felici per me, un successo mio e soprattutto di squadra. Oggi non parto perché il mio occhio ha bisogno di riposo, grazie ancora e ci vediamo presto!”.

Sull’accaduto, prima del via dell’undicesima tappa, ha detto la sua anche il direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni.

“Ho visto la foga del ragazzo quando era sul podio, ho visto la sua gioia per una vittoria che rappresentava tanto, un continente intero. Si è avvicinato alla bottiglia, quasi come se volesse strozzarla dall’entusiasmo e purtroppo il tappo è partito e lui si era sporto molto con il viso. Non era mai successo, non so se il caldo o altro ha influenzato quello che è accaduto. Dobbiamo pensare che questo può anche accadere e per questo dobbiamo porre dei rimedi. Il pensiero va all’atleta, che stava vivendo un momento magico” ha commentato il numero uno del Giro d’Italia.

