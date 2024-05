Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Spoleto-Prati di Tivo. Ecco il primo tappone di montagna

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio dell'8.a tappa del Giro d'Italia 2024, in programma sabato 11 maggio: Spoleto-Prati di Tivo.

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 è la Spoleto-Prati di Tivo, in programma sabato 11 maggio. La lunghezza è di 152 km ed è classificata come una tappa 5 stelle. Dislivello 3.850 metri. Come si può intuire ci sarà da scalare: siamo infatti di fronte alla prima frazione della corsa rosa di quest’anno d’alta montagna, con il debutto di un GPM di prima categoria, ovvero la salita finale che potrà darci una ulteriore indicazione, dopo la cronometro di ieri, sui rapporti di forza di questo Giro e iniziare a fare una scrematura nella classifica generale.

Percorso dell’ottava tappa: Spoleto-Prati di Tivo

Fonte: Giro d'Italia

La tappa da Spoleto si dirige verso la provincia di Rieti, oltre ad avvicinarsi al Terminillo e a toccare le zone montuose dell’Aquilano e del Teramano.

Altimetria dell’ottava tappa

Fonte: Giro d'Italia

Una tappa breve ma impegnativa, senza alcun tratto in piano. Partenza subito in salita sulla Forca di Cerro, e dopo i primi 20 km dal via si inizia la lunga ascesa di Forca Capistrello. Si scollina per arrivare quindi a Capitignano, affrontando un percorso a sinusoide. Tocca quindi alla scalata del Passo Capannelle, dal versante ovest, a cui segue Croce Abbio per poi fronteggiare una discesa di circa 30 km, alla fine della quale si ricomincia con l’ultima salita, quella che porta al traguardo di Prati di Tivo.

Cronoprogramma dell’ottava tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 34 km orari.

km ora di passaggio PROVINCIA DI PERUGIA SPOLETO 12.30 SPOLETO 0,0 12.45 Forca di Cerro 7,3 13.05 Piedipaterno 16,3 13.16 Sant’Anatolia di Narco 20,8 13.22 Caso 28,0 13.42 Gavelli 33,9 14.01 Forca Capistrello 37,1 14.06 Monteleone di Spoleto 45,8 14.17 Ruscio 48,6 14.21 PROVINCIA DI RIETI Leonessa 58,0 14.36 Albaneto 67,9 14.50 Posta 76,9 15.02 Borbona 81,2 15.09 PROVINCIA DI L’AQUILA Valico di Casale Bottone 93,5 15.27 Montereale 96,6 15.31 Bv. per Capitignano 100,4 15.36 Capitignano 104,5 15.42 Croce Abbio (Ins.ss.80) 112,6 16.03 PROVINCIA DI TERAMO galleria 122,7 16.16 galleria 125,4 16.20 Aprati 128,3 16.24 Bv. di Fano Adriano 134,7 16.32 Bv. per Prati di Tivo 137,2 16.35 Pietracamela 146,0 16.58 PRATI DI TIVO 152,0 17.14

Salite dell’ottava tappa

L’ottava tappa, dopo la Forca di Cerro, presenta come primo GPM di giornata la Forca Capistrello, di seconda categoria e lungo 16,3 km al 5,6%. A seguire, il GPM di terza categoria di Croce Abbio

Fonte: Giro d'Italia

Infine l’ascesa finale che porta a Prati di Tivo, lunga 14,5 km con pendenza media del 7% e punte massime sino al 12%: si tratta del primo GPM di prima categoria del Giro 2024.

Fonte: Giro d'Italia

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.