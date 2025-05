Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Ceglie Messapica - Matera. Altro finale veloce

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 5.a tappa del Giro d'Italia 2025: Ceglie Massapica-Matera

La quinta tappa del Giro d’Italia 2025 è la Ceglie Messapica-Matera, in programma mercoledì 14 maggio. La lunghezza è di 151 km ed è classificata come tappa 2 stelle di difficoltà. I corridori arrivano in Basilicata per un’altra frazione sulla carta votata al finale da ruote veloci, pur con un profilo mosso in particolare nella parte conclusiva.

Percorso della quinta tappa: Ceglie Messapica-Matera

Dalla provincia di Brindisi i corridori proseguono in direzione ovest per toccare il tarantino con la località di Massafra e la costa con Marina di Ginosa. Costeggiando si entra in Basilicata, arrivando nelle zone di Bernalda e Montescaglioso, salendo verso nord sino a concludere la tappa nella Città dei Sassi.

Altimetria della quinta tappa

Partenza lungo un tratto collinare nella Valle d’Itria, per poi scendere dall’Altopiano delle Murge e affrontare una sezione pianeggiante di circa 40 km. A seguire, le salite di Bernalda, di Montescaglioso (unico GPM di giornata) e Castello Tramontano. La tappa si chiude con una serie di saliscendi (e uno strappo al 10%) e un finale in direzione Matera con un ultimo tratto di 300 metri prima del traguardo cittadino.

Cronoprogramma della quinta tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della quinta tappa

L’unico GPM della tappa è la salita di Montescaglioso, di quarta categoria, superati i 120 km dalla partenza.

Dove vedere la quinta tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.