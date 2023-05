Giro d'Italia: cade Evenepoel, si rialza ma è dolorante

L'episodio durante la quinta tappa sarebbe stato causato da un cane. L'ex maglia rosa non è in condizioni fisiche ottimali ora

10-05-2023 13:43

Episodio importante durante la quinta tappa del Giro d’Italia, dopo poco più di mezzora. Remco Evenepoel è caduto, probabilmente a causa di un cane e della caduta di Davide Ballerini, e ora sta facendo molta fatica. Dopo essere rimasto a terra dolorante, è stato aiutato a rialzarsi e a salire sulla bicicletta, ma è sicuramente in precarie condizioni fisiche. Per provare a rientrare in gruppo, è scortato dai suoi compagni di squadra. Alle telecamere, ha fatto il segno dell’ok con il pollice, vedremo come sarà il prosieguo della frazione per lui.

Oggi si corre la Atripada-Salerno, di 171 chilometri. Alla partenza c’erano 14 gradi, ma soprattutto l’asfalto bagnato a causa della pioggia.