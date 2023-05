Giro d'Italia, Evenepoel: "Bello indossare la maglia rosa"

Il campione del mondo in carica: "La giornata è andata bene nel complesso, siamo soddisfatti e io mi sono divertito".

07-05-2023 19:02

Dopo la seconda tappa del Giro d’Italia, il campione del mondo e maglia rosa Remco Evenepoel ha analizzato così la volata finale: “C’è stata una caduta a poco più di tre chilometri dall’arrivo, io l’ho vista perché eravamo davanti. Qualcuno ha spinto il mio compagno di squadra e ci siamo spostati a destra, probabilmente la causa principale della caduta“.

Il corridore della Deceunick Quick-Step è comunque soddisfatto: “Per il resto la giornata è andata bene nel complesso, siamo soddisfatti e io mi sono divertito durante questa prima giornata in maglia rosa. Mi è piaciuto passare questa giornata in maglia rosa, è un nuovo colore per me e sono felice di indossarla“.