Giro d'Italia, il taglio della tappa non è piaciuto neanche a Cassani

La decisione di modificare la 13esima frazione è stata controversa

19-05-2023 20:16

Ha fatto discutere la decisione dei corridori di modificare il tracciato della tredicesima tappa del Giro d’Italia, per avverse condizioni atmosferiche che poi non si sono davvero verificate. L’ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani alla Rai ha così commentato la scelta dei corridori: “Non ho trovato nulla di difficile, abbiamo trovato un po’ di pioggia. Non ho trovato freddo o situazioni assolutamente difficili, tutt’altro”.

Diverso parere da parte dei ciclisti: la maglia rosa Geraint Thomas il suo primo inseguitore Primoz Roglic hanno approvato la scelta di cambiare itinerario. “Pochi chilometri ma intensi. Aver accorciato la tappa è stato giusto, ma è ovviamente diverso percorrere 74 chilometri invece di 200. Per me oggi era importante non perdere secondi, le mie condizioni migliorano giorno dopo giorno”, ha detto Roglic.