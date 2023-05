Giro d'Italia, Joao Almeida sogna ancora più in grande

Il portoghese della UAE: "Punto al podio, ma sono migliorato tanto e spero di vincere"; la Maglia Rosa: "Sembro vecchio, ma sono giovane".

23-05-2023 17:43

Dopo aver indossato a lungo la Maglia Rosa nel 2020, Joao Almeida mette a segno un colpo prezioso, il successo sul Monte Bondone: il 24enne lusitano, che in stagione ha collezionato un secondo posto alla Tirreno-Adriatico e un terzo al Giro di Catalogna, mette a fuoco adesso la vittoria a Roma: “Un giorno speciale, un sogno che si realizza. Mi sentivo benissimo e la squadra è stata straordinaria, ci ho provato: è andata bene. C’è stato accordo tra me e Geraint Thomas, abbiamo aumentato il distacco: amavo Geraint quando ero Juniores e salire con lui è stata una emozione, volevo questa vittoria. Negli ultimi anni, in particolare nell’ultimo anno e mezzo, ho cercato di migliorare: punto a fare risultato, vedete adesso la migliore versione di Joao Almeida; il mio obiettivo è salire sul podio, certo sarebbe bello vincere il Giro d’Italia” ha dichiarato l’alfiere della UAE Emirates, alla terza vittoria nella corsa, ai microfoni della Rai.

Veste per la quinta volta la Maglia Rosa il veterano Gerain Thomas, reduce dal terzo podio in carriera al Tour de France, vinto nel 2018: “E’ stata una tappa dura e il ritmo era elevato nell’ultima salita, ma la squadra ha lavorato bene e io ho pedalato forte, guadagnando terreno su Primoz Roglic in sinergia con Joao. Sembro piuttosto vecchio, a breve compirò 37 anni, ma mi sento ancora giovane: vivo la corsa giorno dopo giorno, nella terza settimana di un Grande Giro può succedere di tutto, quando ho visto Primoz in lieve crisi, ne ho approfittato subito” racconta il capitano della Ineos, privo di Tao Geoghegan Hart, ma pronto a far sì che il suo nome sia il più anziano a vincere in Italia.