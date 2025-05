Giro d'Italia, Primož Roglic: "Per vincere serve partire perfetti dal km zero"

Il campione sloveno: "Ora allenamento, squadra e famiglia. La tappa a Nova Gorica sarà speciale"

Il favorito del Giro d’Italia 2025, Primož Roglic, racconta la sua preparazione: “È semplice, mi alleno, mangio e dormo bene. E non sono solo, ho la mia famiglia e tutta la squadra”. Emozionato per l’arrivo a Nova Gorica, parla delle grandi salite del Giro – Monte Lussari, Mortirolo, Stelvio, Dolomiti – e spiega: “Siamo in tanti, ognuno ha compiti diversi. In questo caso io sono quello che dovrà finire il Giro. Cercherò di farlo nel miglior modo possibile, ma per farlo mi servirà una partenza perfetta al km zero”. (NPK) Red Bull-Bora-hansgrohe