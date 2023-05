Giro d'Italia, Thomas festeggerà i 37 anni in Maglia Rosa

Il Gallese della Ineos è pronto alle tre tappe decisive: "Ho corso al risparmio, so come si lotta per un Grande Giro".

24-05-2023 21:32

Si avvicina il trittico di tappe che decideranno il Giro d’Italia e Geraint Thomas, il veterano del gruppo, le affronterà in Maglia Rosa: “Le squadre dei velocisti hanno tenuto sotto controllo la gara, ho provato a conservare le gambe il più possibile e siamo arrivati sani e salvi in un finale nervoso, con strade piccole e strade sinuose; se domani si andrà al massimo, non rimarranno energie per le altre due tappe alpine, ma so come si corre in un Grande Giro. Sarebbe bello guadagnare tempo sugli avversari e sarà bello vestire la Maglia Rosa nel giorno del mio 37o compleanno”.