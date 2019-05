Giro, Davide Formolo ha un favorito

Davide Formolo fa le carte al Giro d'Italia a due giorni dal via della corsa rosa: "Vorrei dare spettacolo e arrivare in alto. Dove? Non so, non mi piace dare numeri, sennò giocherei al superenalotto. Diciamo nei primi cinque. Nibali, col curriculum che ha, sarà l’uomo da battere. Però Roglic sarà una bella gatta da pelare: credo che sarà la prima rosa", sono le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

I problemi al ginocchio sinistro delle scorse stagioni: "Ho alzato un po’ il manubrio. Sono un po’ meno aerodinamico ma così il muscolo piriforme non va più a “toccare” il nervo sciatico e sto meglio. Poi tanti esercizi di “core stability”. Soprattutto a corpo libero ma senza esagerare per non mettere massa muscolare inutile".

SPORTAL.IT | 09-05-2019 10:42