Giro dei Paesi Baschi: Moscon al via pensando alla Roubaix

03-04-2023 11:25

Gianni Moscon prende oggi il via al Giro dei Paesi Baschi, in programma sino a sabato. La partecipazione del 29enne trentino, però, molto probabilmente si concluderà prima. L’Astana, infatti, ha deciso di schierarlo al via della Parigi-Roubaix, che si correrà nel giorno di Pasqua. La Roubaix, alla sua 120esima edizione, ha già visto Moscon protagonista: la prima volta nel 2017, quando si piazzò quinto, e poi nel 2021 nell’edizione vinta da Sonny Colbrelli. Due anni fa dopo essere caduto più volte e aver avuto problemi tecnici, Moscon ha comunque sfiorato il podio, piazzandosi quarto.