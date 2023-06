Giro del Belgio, Jakobsen beffa Van der Poel

La volata odierna va al campione d'Europa, che indossa la maglia del primato.

15-06-2023 18:05

Seconda tappa al Giro del Belgio: Fabio Jakobsen ancora protagonista. Il campione continentale, che difende i colori della Soudal – QuickStep, batte nella volata di Knokke-Heist Mathieu Van Der Poel, che ha partecipato alla volata al posto del compagno Philipsen, coinvolto in una caduta a 4 km dal traguardo assieme a Caleb Ewan; De Buyst ha superato Kristoff, decima piazza per Matteo Malucelli: in classifica generale Jakobsen e Van der Poel sono primi con il medesimo tempo, ma la maglia di leader va al primo, beneficiato degli abbuoni.