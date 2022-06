Giro del Delfinato, fuga vincente nella 2ª tappa: vittoria di Vuillermoz

06-06-2022 17:06

Il gruppo sbaglia i calcoli nella seconda tappa del Giro del Delfinato dove, sul traguardo di Brives-Charensac, alla fine ad esultare è Alexis Vuillermoz.

In fuga dal mattino con altri quattro compagni d’avventura, il francese della TotalEnergies non si fa sorprendere dall’allungo di Le Gac nelle ultime centinaia di metri e rimontandolo in maniera inesorabile chiude a braccia alzate centrando un successo che gli sfuggiva da più di tre anni.

Alle sue spalle, il primo dei battuti è Skaarseth, mentre il plotone dei big (regolato dalla maglia gialla Wout van Aert) piomba, beffato, sulla linea bianca con una manciata di secondi di ritardo.

Vuillermoz così, 34 anni cinque giorni fa, sale al comando della classifica generale e regala alla sua squadra una gioia dopo le delusioni accumulate fin qui nella prima parte di stagione.

Di seguito l’ordine d’arrivo della seconda tappa e la nuova classifica giornata

1. Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) – 4:03:33

2. Anders Skaarseth (NOR/Uno-X Pro Cycling) – s.t.

3. Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ) – s.t.

4. Kevin Vermaerke (USA/DSM) – s.t.

5. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa-Samsic) – s.t.

6. Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) a 0:05

7. Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:05

8. Hugo Page (FRA/Intermarché) a 0:05

9. Clément Venturini (FRA/Ag2r-Citroën) a 0:05

10. Alexandr Riabushenko (BLR/Astana) a 0:05

Classifica generale

1. Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) – 8:40:55

2. Anders Skaarseth (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 0:03

3. Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ) a 0:04

4. Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) a 0:05

5. Kevin Vermaerke (USA/DSM) a 0:07

6. Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:09

7. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:10

8. Sean Quinn (USA/EF-EasyPost) a 0:11

9. Maxime Bouet (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:12

10. Laurens Huys (BEL/Intermarché) a 0:13