Giro del Delfinato, Laporte ammette: "Non avevo le gambe"

E' ancora Vingegaard a tirare la sua volata: "Nessun ordine di scuderia, è una sua scelta".

05-06-2023 18:46

Mantiene la maglia di leader, senza però concedere il bis al Giro del Delfinato, Christophe Laporte: “E’ stata una tappa dura, siamo andati veloce tutto il giorno per riprendere la fuga prima e per l’ultima salita e in km finali poi, mi sono mancate le gambe; mi sono ritrovato davanti prima che pensassi e ho esitato, a quel punto mi hanno superato. Julian è stato più forte, non avevo le gambe per vincere: abbiamo cercato di rendere dura la corsa per la presenza di qualche velocista, ma poi si è rivelata una corsa troppo dura anche per me. Spendiamo molto come squadra per fare la volata, Jonas è l’ultimo a tirare e lo fa volentieri, non sono ordini della scuderia. Spiace non aver ricompensato i compagni con un altro successo”.

Lo sguardo è già rivolto a domani: “E’ una tappa per velocisti, cercheranno di sfruttare la loro occasione”.