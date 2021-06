Giro del Delfinato: Padun per distacco a La Plagne, Porte nuovo leader

Il 24enne ucraino della Bahrain Victorious Mark Padun ha vinto per distacco la settima tappa del Giro del Delfinato, 171,5 km da Saint-Martin-le-Vieux all’arrivo in salita di La Plagne. Secondo a 34 secondi si è piazzato il 36enne australiano della Ineos Granadiers Richie Porte, che ha spodestato dalla leadership della classifica generale il kazako della Astana-Premier Tech Alexey Lutsenko, decimo a un minuto esatto dal vincitore, e che ora insegue Porte a soli 17 secondi quando manca solo una tappa alla conclusione. Terzo nella generale, a 29 secondi dall’australiano, il suo compagno di squadra Geraint Thomas. Il britannico Chris Froome è arrivato staccato di 22 minuti. Domani un altro arrivo in salita a Los Gets deciderà la durissima corsa a tappe francese, classico appuntamento di preparazione al Tour de France.

OMNISPORT | 05-06-2021 18:51