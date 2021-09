Giro del Lussemburgo, Masnada al rientro: “Sto bene ma non sono al top”

Il 2022 per Fausto Masnada poteva già esser finito e invece oggi il bergamasco, smtendo ogni funesta previsione, si riattacca il numero sulla schiena tornando alle gare dopo un mese di stop.

“Un mese senza bici è tanto, ma mi sento comunque bene, anche se, chiaramente, non sono al top. Ad ogni modo, sono fiducioso per le prossime gare, solo correre può farmi crescere. La frattura non era grave, ma dovevo comunque stare fermo per un po’. L’obiettivo era tornare prima della fine della stagione e sono felice di poter prendere parte al Giro di Lussemburgo” ha dichiarato al sito della squadra il classe 1993 prima di spiegare nel dettaglio quanto accaduto.

“Avevo lavorato molto, a Livigno, insieme alla squadra per fare un grande finale di stagione. Purtroppo alla Settimana Ciclistica Italiana sono caduto e dopo i primi esami pensavo di dover aspettare il 2022 per poter risalire in sella. Dopo trenta giorni in cui sono stato fermo, però, ho provato ad allenarmi e non ho sentito alcun dolore”.

Masnada dunque, confortato dalle sensazioni positive, è tornato in sella anche per non darla vinta alla malasorte che più volte quest’anno l’ha preso di mira.

“Quest’anno ero già stato sfortunato al Giro d’Italia visto che mi sono ammalato al Giro di Romandia pochi giorni prima dell’inizio della Corsa Rosa. Gli incidenti, ad ogni modo, fanno parte del ciclismo, sono cose che capitano. L’importante è porsi un nuovo obiettivo e non demoralizzarsi. I primi dieci giorni dopo l’infortunio, ero parecchio giù di morale. Grazie al supporto della mia famiglia, però, mi sono ripreso. Ora voglio tornare a correre e aiutare i miei compagni a ottenere risultati”.

OMNISPORT | 14-09-2021 13:19