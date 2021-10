Giro del Veneto: vittoria di Meurisse, Trentin ancora 2°

È un finale di stagione maledetto per Matteo Trentin che al Giro del Veneto, come in occasione della Coppa Agostoni di due giorni fa, si deve accontentare della seconda piazza.

Se lunedì era stato Alexey Lutsenko a batterlo in volata, quest’oggi è toccato al portacolori dell’Alpecin-Fenix Xandro Meurisse (alla quinta vittoria in carriera) relegare al 2° posto il corridore azzurro, bravo negli ultimi chilometri a evadere dal gruppo assieme al vincitore di giornata e a Jonathan Restrepo dell’Androni.

Alle loro spalle, il plotone (ricompattatosi dopo gli attacchi sullo strappo di Roncolo) non ha potuto far altro che organizzare (vanamente) l’inseguimento e accontentarsi delle posizioni di rincalzo arrivando appena in scia ai primi due classificati.

Grandi rimpianti dunque Alberto Dainese (3°), Simone Consonni (4°), Alessandro Covi (5°) e Vincenzo Albanese (6°) che sicuramente, con un centinaio di metri di più, avrebbero inghiottito completamente il terzetto di attaccanti andandosi a giocare il successo.

Di seguito l’ordine d’arrivo della classica veneta, penultima corsa del calendario italiano su strada.

1. Xandro Meurisse (BEL/Alpecin-Fenix) – 3:54:11

2. Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) – s.t.

3. Alberto Dainese (ITA/Sel. de Italia) – s.t.

4. Simone Consonni (ITA/Cofidis) – s.t.

5. Alessandro Covi (ITA/UAE Emirates) – s.t.

6. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) – s.t.

7. Jhonatan Restrepo (COL/Androni Giocattoli) – s.t.

8. Andrea Pasqualon (ITA/Intermarché-Wanty) – s.t.

9. Simone Velasco (ITA/Gazprom-RusVelo) – s.t.

10. Davide Orrico (ITA/Vini Zabù) – s.t.

OMNISPORT | 13-10-2021 17:01