Giro di Romandia, INEOS sugli scudi nel prologo

Sono bastati quattro chilometri, quelli del cronoprologo con partenza e arrivo a Oron, per consentire alla INEOS di mettere le cose in chiaro fin da subito al Giro di Romandia.

Come nelle previsioni della vigilia che la davano come punto di riferimento della corsa a tappe elvetica, la corazzata britannica si è immediatamente distinta sulla concorrenza conquistando con Rohan Dennis, Geraint Thomas e Richie Porte i primi tre posti della prova odierna.

L’australiano in particolare, al secondo successo stagionale, ha fatto meglio di 9” rispetto ai compagni di squadra che comunque ripartiranno domani con un buon vantaggio in classifica generale sui diretti concorrenti per il successo finale.

Con un tempo 15 secondi più alto di quello di Dennis hanno concluso invece Filippo Ganna (quarto esponente dell’ex Team Sky nei primi dieci posti) e Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), primi azzurri al traguardo.

OMNISPORT | 27-04-2021 18:34