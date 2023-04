Giro di Sicilia: Viviani sale sul podio, ma ad alzare le braccia è Joel Suter

Giro di Sicilia, a Joel Suter la terza tappa Sono sei i corridori a cercare il colpaccio: Pierelis Belletta, Michele Berasi, Roberto Carlos González, Joel Suter appunto, Giacomo Garavaglia ed Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior). Con la discesa verso Cefalù il loro vantaggio di 4′ si riduce per l’andatura proposta dalla UAE di Fisher-Black e della Astana di un Mark Cavendish sempre ambizioso: a 15 km dalla conclusione Suter tenta la sortita e manca l’accordo nel gruppo, che resta a 45-50″. Quando quest’ultimo si muove, è troppo tardi: lo svizzero arriva in solitaria davanti a Filippo Fiorelli ed Elia Viviani: i velocisti, protagonisti ieri, non sfruttano il percorso odierno.

Giro di Sicilia, le parole al termine della terza tappa

Si conferma il ‘feeling’ tra la Tudor Pro Cycling, formazione elvetica, e l’Italia: Arvijd de Kleijn aveva vinto difatti la Milano-Torino. Questo il commento di Joel Suter, che da professionista si era imposto solo nei Campionati a cronometro svizzere, dopo l’arrivo: “Senza parole per questa vittoria, che aiuterà la squadra a crescere; l’ho sognata una volta che sono andato in fuga. ma temevo che le squadre più importanti ci riprendessero. Ho optato per la stoccata quando ho visto che avevamo solo 1′ di vantaggio”.

Finn-Fisher Black mantiene la maglia giallo-rossa e guarda a domani: “Le gambe erano buone, ma nel gruppo c’era confusione e la gente sbucava dappertutto, la squadra ha portato Diego a fare lo sprint e io ho ancora la maglia; siamo i più forti in salita e perciò domani dovrò resistere fino all’ultima salita, ma peso 69 kg e non so se terrò il passo dei migliori”.