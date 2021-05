Giro d'Italia 2021, Bernal: "Maglia Rosa grossa responsabilità"

Con la vittoria in volata di Peter Sagan nella decima tappa si conclude la prima parte del Giro d’Italia 2021. In maglia Rosa troviamo Egan Bernal, leader della classifica generale, in vantaggio di poco su Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step – 0:14) e Alexandr Vlasov (Astana – Premier Tech – 0:22). Il ciclista colombiano è stato spettacolare ieri nell’arrivo sullo sterrato di Campo Felice, e la sua missione nella seconda parte del Giro sarà gestire la situazione e le energie, oltre ovviamente ad evitare incidenti e intralci vari.

All’arrivo della frazione odierna, Bernal ha raccontato le sue sensazioni di tappa:

“È stata una tappa veramente dura, non me l’aspettavo. Abbiamo fatto gli ultimi chilometri a tutta. La giornata è andata bene, quello è l’importante”.

Un commento non poteva certo mancare sullo scontro diretto con Remco Evenepoel al traguardo volante:

“Questo è il Giro, tutti gli uomini di classifica cercheranno di guadagnare secondi e quindi bisogna stare attenti”.

Infine, una considerazione sulla sue leadership nella generale, non solo gioia ma responsabilità verso la squadra:

“Importante per noi avere questa maglia, anche se è una grande responsabilità. Vogliamo recuperare bene ed essere pronto per la seconda parte del Giro”.

OMNISPORT | 17-05-2021 18:01