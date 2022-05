Giro d'Italia 2022, Albanese: "Terzo posto grande risultato"

17-05-2022 21:26

Il ciclista della Eolo-Kometa Vincenzo Albanese si sta togliendo delle belle soddisfazioni nel corso di questo Giro d’Italia 2022. L’italiano è arrivato a questo appuntamento in forma smagliante, e anche oggi ha dato prova delle sue doti arrivando sul traguardo in terza posizione dietro solamente a Girmay e a Van der Poel.

Queste le sue parole al termine della tappa:

“Una grande tappa, molto faticosa. La prima parte più semplice anche data quella fuga di tre ciclisti e con i team di Van Der Poel e Girmay che da dietro stavano controllando, la seconda parte davvero incasinata e alla fine siamo rimasti in trenta ciclisti in tutto. Io c’ero, ero consapevole di essere tra i più rapidi dato che è stata fatta una corsa dura proprio per buttar fuori i velocisti puri. In volata, Girmay e Van Der Poel sono più abili di me, e alla fine ho portato a casa questo terzo posto che per me è davvero un bellissimo risultato”.

