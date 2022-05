Giro d'Italia 2022, Ciccone: "È stato un periodo duro, ma oggi mi sentivo davvero io"

22-05-2022 18:01

Grandissima gioia per il corridore della Trek-Segafredo Giulio Ciccone, che riesce a vincere la 15° tappa del Giro d’Italia 2022, la terza vittoria della sua carriera alla Corsa Rosa.

Dopo le delusioni delle prime tappe, Ciccone si prende una grande rivincita, arrivando in solitaria a un successo molto più che meritato. Queste le sue parole al termine della tappa:

“Oggi è stata una tappa dove mi sentivo davvero io, mi sentivo bene, mi sentivo me stesso. Ero consapevole che la condizione al Giro sarebbe arrivata, è stata difficile nell’ultimo periodo dato che quando non riesci ad andare forte e trionfare vieni messo in dubbio in ogni momento, e parlo di tutti. Ma nel profondo sapevo che non era così, a cosa affidarmi e attaccarmi: ho fatto solo quello in cui sono bravo. Sono state giornate impegnative. Il Blockhaus è stata una delusione enorme, ma il colpo vero sono stati i miei problemi fisici prima del Giro: ho contratto il Covid per la seconda volta e la bronchite con febbre alta, mi sono trovato 15 giorni con antibiotici che hanno compromesso la programmazione, la mia stagione era tutta in ottica Giro. È stato un momento veramente duro. Dedico la vittoria ai miei famigliari, a Marco e alla mia ragazza, che mi è rimasta sempre vicina”.

OMNISPORT