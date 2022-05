Giro d'Italia 2022, Oldani: "Questo successo mi ripaga di tutto"

19-05-2022 17:23

Grandissima gioia quest’oggi per Stefano Oldani, che non solo vince la 12° tappa del Giro d’Italia 2022, ma trova anche la sua prima vittoria in assoluto in carriera tra i professionisti.

Un successo arrivato dopo aver staccato tutti i ciclisti, e battendo nella volata finale Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), e l’olandese Gijs Leemreize.

Queste le sue parole a caldo al termine della tappa:

“Nel momento in cui sono arrivato sul traguardo e ho realizzato di aver vinto una tappa al Giro mi sono steso per terra per l’ondata di emozioni che ha investito non potevo trattenermi. Ho lavorato duramente per arrivare a questo punto, desideravo questo traguardo. Già all’Etna (quarta tappa del Giro, ndr) ho tentato di vincere, mi ero trovato in fuga per conto mio e non è andata bene. Dopo di che non è cambiato niente, il mio approccio è sempre lo stesso, do il massimo tutte le volte. Il raggiungimento di questo sogno mi ripaga tante sofferenze, tanto duro lavoro, è davvero soddisfacente“.

