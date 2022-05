Giro d'Italia 2022, Rota: "Mi è mancata un po' di velocità"

19-05-2022 17:39

Lorenzo Rota, portacolori della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, è arrivato secondo dietro Stefano Oldani nella 12° tappa del Giro d’Italia 2022 da Parma e Genova.

Rota è stato molto generoso nell’ultima parte di gara, ma non è stato in grado di vincere lo sprint finale con Oldani. Un po’ di rammarico per lui, che ha così commentato a caldo al termine della tappa:

“Oggi mi sentivo davvero alla grande e mi son detto ci provo da lontano, la pedalata era perfetta. Oldani e l’alfiere della Jumbo-Visma sono stati forti, Oldani era un leggermente più rapido di me in volata. Avrei preferito un finale leggermente più duro. Ho cercato di inseguire fino alla fine, mi è mancato qual po’ di velocità. Sono in ogni caso felice, stiamo facendo un buonissimo Giro. Sfortunatamente è andato a casa Biniam Girmay, ma sono certo che da qua alla fine daremo ancora spettacolo”.

