Giro d’Italia 2023, definite le ultime tre tappe

28-07-2022 15:47

Con le anticipazioni degli ultimi giorni hanno preso forma quelle che saranno le tre tappe finali del Giro d’Italia 2023.

Detto del gran finale in quel di Trieste con l’arrivo in Piazza Unità d’Italia, nei due giorni precedenti la Corsa Rosa ricorderà prima la tragedia della diga del Vajont con la tappa a Erto e Casso e poi vivrà una giornata chiave in ottica classifica generale con la durissima cronoscalata sul Monte Lussari.

Per il resto, sulla conformazione della restante parte del Giro, si sa poco: ad oggi sono trapelate indiscrezioni circa una possibile cronometro da Tortona a Gavi, l’arrivo di una frazione a Castellania per ricordare Fausto Coppi e il probabile via dall’Abruzzo, terra che, oltre la partenza (da Pescara?), potrebbe ospitare nei primi giorni anche un arrivo in salita sulle pendenze del Blockhaus.