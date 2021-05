Giro d’Italia, 8ª tappa: si torna a salire

Archiviata la tappa per velocisti di Termoli che ha permesso agli uomini di classifica di tirare leggermente il fiato, tocca di nuovo ai big della generale prendersi il proscenio lungo le ascese appenniniche proposte nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021.

Lunga 170 chilometri, la frazione con partenza da Foggia e arrivo a Guardia Sanframondi prevede infatti, dopo una prima parte su strade a scorrimento veloce larghe e prevalentemente rettilinee, la lunga scalata alla Bocca della Selva (19 chilometri al 4,6% di pendenza media), una salita che potrebbe mettere le ali a qualche coraggioso attaccante di giornata e, al contempo, appesantire le gambe di molti corridori in gruppo.

Passata questa difficoltà, i corridori dovranno fare attenzione ai tanti chilometri di discesa tecnica che li condurrà dalla cima (posta a 1392 metri sul livello del mare) a Telese Terme, località in cui la strada riprenderà a salire verso i 445 di Guardia Sanframondi, sede d’arrivo dove gli atleti si giocheranno il successo dopo aver affrontato un vero e proprio strappo di 3 km con pendenze costantemente sopra o attorno al 10%.

Il terreno per fare selezione nel finale e provare a guadagnare secondi importanti dunque non manca ma, come sempre, tutto dipenderà dall’atteggiamento e dall’impostazione tattica della tappa da parte dei favoriti e delle loro squadre. Non è da escludere infatti che sia un manipolo di fuggitivi, lasciati andare nelle prime ore di corsa, a giocarsi la vittoria e che i big, come già accaduto in questa Corsa Rosa, decidano di darsi battaglia solo nei chilometri conclusivi senza l’assillo del successo parziale.

Quel che è certo è che l’attuale leader della corsa Attila Valter, vista la vicinanza in classifica generale di gente come Remco Evenepoel, Egan Bernal e Alexandr Vlasov, dovrà tenere gli occhi ben aperti e farsi trovare pronto se vorrà tenersi stretta la sua maglia rosa.

OMNISPORT | 15-05-2021 11:18