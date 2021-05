Giro d'Italia, Bernal: "Maxi caduta? Mi è andata bene"

Egan Bernal resta in Maglia Rosa dopo la 15° tappa, riuscendo a evitare di farsi male nella maxi caduta: “Nessuno se l’aspettava, fortunatamente non sono caduto. Bisogna stare attenti sempre in queste situazioni”.

Il colombiano è soddisfatto della tappa: “È stata una buona giornata – ha dichiarato al termine della tappa – c’è stato il vento e un po’ di pioggia nel finale ma è andata bene. Abbiamo pensato soltanto alla tappa di oggi, ora possiamo cominciare a pensare a domani”.

OMNISPORT | 23-05-2021 19:12