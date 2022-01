Giro d’Italia, Ewan mette le mani avanti e annuncia ritiro anticipato

17-01-2022 13:12

Con una dichiarazione volta ad anticipare possibili e future polemiche, Caleb Ewan ha annunciato che non porterà a termine il Giro d’Italia 2022.

Il velocista della Lotto-Soudal, vincitore in carriera di 5 tappe della Corsa Rosa, con grande chiarezza ha detto che, arrivato a un certo punto, in accordo con la squadra, prenderà la via di casa per riposarsi e preparare il suo secondo grande obiettivo stagionale: il Tour de France.

“È una corsa troppo dura. Il Tour è la corsa più importante per la squadra e devo essere al mio massimo lì. Faccio quel che è meglio per la squadra ed essere al Giro è qualcosa di molto dispendioso per il tuo corpo. Se poi vuoi essere al Tour contro corridori che si sono preparati specificatamente, diventa difficile. Bisogna essere realistici a questo proposito” ha spiegato il classe 1994 a In de Leiderstrui.

“La combinazione Giro-Tour mi piace, ma necessita di molta pianificazione per essere abbastanza forte in entrambe per vincere una tappa” ha ribadito l’australiano, chiamato a una stagione tanto impegnativa quanto stimolante.

OMNISPORT