Giro d'Italia, Evenepoel si ritira

Il giro perde un altro dei suoi protagonisti. Il belga Evenepoel è stato tra i protagonisti del finale della 17esima tappa con arrivo a Saga di Ala. In curva non è riuscito a evitare i corridori ed è finito contro il guardrail.

Il corridore della Deceuninck Quick Step ha comunque concluso la tappa ma ha riportato lacerazioni cutanee e contusioni del secondo metacarpo della mano sinistra, dell’articolazione sacroiliaca, della rotula e dell’ottava costola, oltre ad una borsite olecranica bilaterale.

Non ci sono fratture ma oggi, non sarà in partenza per la 18esima tappa. L’annuncio è stato dato sulla pagina Instagram della Deceuninck Quick Step.

OMNISPORT | 27-05-2021 08:49