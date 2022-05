Giro d'Italia, Pozzovivo: "La mia carriera è così"

24-05-2022 18:17

Molto sfortunato ancora una volta Domenico Pozzovivo. Caduto in discesa, ha proseguito dopo essersi fatto medicare, senza mai mollare, ma avendo comunque compromesso la sua corsa.

Queste le sue considerazioni, tra l’ironia e la desolazione:

“Non ci voleva veramente, questa caduta, inoltre con una dinamica davvero terribile e inaspettata: ho sentito la mancanza di pressione idraulica ai freni e sono finito nel fosso. Ci ho messo parecchio per recuperare, anche a livello fisico, vediamo domattina come sto con le botte. Non c’è niente da fare, la mia carriera è così. Oggi abbiamo trionfato in un’altra tappa, sono davvero felice per la squadra. Abbiamo dimostrato di essere forti e di poter competere con tutti”.