Giro d’Italia, quasi certa l’assenza di Damiano Caruso

06-12-2021 13:49

Passano i giorni e la speranza di vedere Damiano Caruso al via del Giro d’Italia 2022 diventano sempre più flebili.

Con la progressiva compilazione dei programmi dei singoli corridori in casa Bahrain-Victorious infatti, pare sempre più probabile che il ragusano, secondo all’ultima Corsa Rosa, verrà impiegato al Tour de France.

“I programmi sono ancora in fase di sviluppo con la squadra, non è certa la mia partecipazione al Giro del prossimo anno. Mi piacerebbe ripresentarmi al via da Budapest, ma c’è un forte interessa della Bahrain Victorious a presentare la formazione più forte al Tour de France, quindi sono quasi sicuro che sarà in Francia il mio appuntamento principale del 2022” ha ammesso Caruso.

Qualora venisse confermata la sua partecipazione alla Grande Boucle, il siciliano andrà in Francia con le idee già chiare su come approcciare la corsa.

“Non penso di poter competere per la classifica generale, ma mi pongo l’obiettivo di vincere una frazione per entrare nel club dei tre vincitori di tappa in tutti e tre i grandi giri. Qualora dovessero poi crearsi delle situazioni che mi permetteranno di fare classifica, si deciderà al momento” ha affermato con convinzione Caruso.

