Giro d'Italia, riecco i tifosi: esauriti in 12 minuti i posti per lo Zoncolan

ncolan per la tappa del Giro d’Italia, prevista per sabato con partenza da Cittadella. Si, sono terminati poco dopo l’apertura delle prenotazioni, sul sito di .

Il Giro d’Italia 2021 si appresta a vivere le tappe decisive. L’ultima settimana e mezzo sarà ricchissima di arrivi in salita, il più atteso dei quali sarà quello sul temutissimo Monte Zoncolan.

Egan Bernal e compagni lo scaleranno sabato 22 maggio nella 14ª tappa, di 205 km, con partenza da Cittadella.

Per l’occasione gli organizzatori hanno deciso di aprire al pubblico, mettendo a disposizione sul sito di Promoturismo 1000 posti prenotabili per vivere le rampe della salita-mito del Giro fianco a fianco ai corridori.

E a dimostrazione di quanto l’attesa degli appassionati sia grande, i posti, sia quelli per il versante di Sutrio, divisi tra chi sale a piedi e chi in seggiovia fino alla vetta, quanto quelli dalla funivia di Ravascletto, sono andati esauriti in appena 12 minuti dall’apertura delle prenotazioni.

Due giorni più tardi, alla vigilia dell’ultimo giorno di riposo, nuovo arrivo in salita a Cortina d’Ampezzo per aprire l’ultima settimana di corsa.

OMNISPORT | 20-05-2021 11:59