Giro d'Italia, Schmid: "Sprint scorretto, sono deluso"

27-05-2022 17:49

Davvero inferocito Mauro Schmid, secondo all’arrivo della 19° tappa del Giro d’Italia 2022. Battuto da Koen Bouwman proprio nel finale, la partita si è decisa all’ultima curva, dopo il neerlandese è riuscito a passare in vantaggio e vincere arrivandoci all’interno e più avanti.

Questa la dura reazione di Schmid, che accusa Bouwman di aver compiuto una manovra scorretta:

“A mio modo di vedere è stato uno sprint irregolare, io penso anche davvero evidente. Io stavo davanti e mi ha chiuso all’interno, per poco non cadevo. Non so se l’UCI farà qualcosa, ma non è stato corretto. Sono molto incavolato e deluso, arrivare secondo vuol dire essere il primo dei perdenti. Desidero in ogni caso dire grazie a tutta la squadre e in particolare Ballero (Davide Ballerini, ndr) cha ha tirato per 100 km dandoci la possibilità di arrivare con margine sulle salite. Oggi sapevo di avere buone gambe. Ero stato in grado a tenere sul Kolovrat, invece l’ultima salita era più adatta a me. Sono deluso”.