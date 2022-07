Giro donne: Elisa Balsamo vince in volata a Reggio Emilia

05-07-2022 16:35

Continua il Giro d’Italia delle Donne e il bel momento per Elisa Balsamo.

La campionessa del Mondo, dopo aver vinto a Tortolì ha vinto in volata nella tappa che andava da Carpi a Reggio Emilia. L’azzurra si è piazzata davati al duo olandese Charlotte Kool (Team DSM)-Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Invariata la classifica generale che vede Annemiek Van Vleuten (Movistar) leader.

«Sono felicissima, la prima volta era stato bellissimo, ma sinceramente a vincere non si fa mai l’abitudine – ha detto Elisa Balsamo a tuttobiciweb -: vincere al Giro da italiana è sempre bello, è un’emozione unica. Oggi le mie compagne di squadra hanno fatto un lavoro incredibile portandomi nella posizione migliore. Mi dispiace per Elisa Longo Borghini che è rimasta coinvolta nella caduta dell’ultimo chilometro, ce lo ha comunicato alla radio e mi ero preoccupata perché non l’avevo vista al traguardo, per fortuna nulla di grave ed è ripartita subito».

E poi ha detto: «Direi che il mio bilancio finora può solo essere positivo. Sono felicissima di aver vinto, la mia squadra ha fatto un gran lavoro. Domani sarà bellissimo partire da casa, sarà una tappa impegnativa e adatta alle fughe. Staremo a vedere».